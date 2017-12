PMA et GPA : Édouard Philippe pas à la hauteur

Le blogueur Koz n’a pas été convaincu par la visite du Premier ministre Édouard Philippe au magazine La Vie :

Interrogé sur la GPA et l’opportunité d’une action internationale, il relance le journaliste (qui n’est donc pas Premier ministre) : « Vous feriez quoi, vous ? » Sur la PMA, il emprunte à la nouvelle figure politique en cours et invoque un droit à évoluer : « J’ai continué à réfléchir ». Est-ce à dire qu’il n’avait pas réfléchi avant, lorsqu’il s’y affirmait « résolument opposé » ? Ne peut-on réfléchir et rester constant ? Pour la seconde fois de l’entretien, il renvoie à ses expériences : « Depuis, j’ai connu des femmes qui ont eu recours à la PMA. » La politique se jouerait-elle au hasard d’expériences personnelles ? Fermez les comités d’éthique, oubliez les études, abritez-vous derrière une expérience singulière. Certes, les rencontres ont toujours eu leur impact mais elles servent désormais de paravent. Le procédé commence à être connu : il permet d’habiller d’écoute et de sensibilité ce qui n’est qu’inconstance et revirement.