LES DELIRES DE VERAN

LE DELIRE GOUVERNEMENTAL FACE A UN VIRUS SOMME TOUTE TRES FAIBLE



Le show d’Olivier Véran devant la commission des Lois, à l’Assemblée Nationale avait quelque chose d’indécent. Car une fois de plus il n’a pas hésité à insulter les Français qui pour une raison ou une autre ? bonne ou mauvaise refusent le vaccin ou le passeport sanitaire en les traitant de personnes qui délirent.



En défendant son projet de pass-vaccinal devant des député de toutes façons acquis à sa cause comme ce fut toujours le cas depuis qu’en Marche a envahi les bancs de l’Assemblée Nationale, Emmanuel Macron a intensifié sa résolution du tout vaccin. Aucun médicament n’a jamais été proposé, en dehors du Doliprane, pour soigner les malades peu atteints. La politique d’Emmanuel Macron que son ministre défend comme une chatte protégeant ses chatons n’a qu’un seule option : le vaccin. Un vaccin dont on sait qu’il n’est pas vraiment un vaccin.



Il est fort intéressant de se rendre sur le site de Science et Politique pour être confirmé dans ce vaccin qui en est toujours à sa phase expérimentale et qui est injecté à plus d’un milliard de terriens. »Le « vaccin » mRNA est une technologie expérimentale qui n’avait jamais été utilisée sur des humains avant. Cette technologie à l’origine développée par Moderna devait servir à traiter entre autres le cancer. « Et de s’expliquer sur les raisons profondes mais qu’aucun gouvernement n’a reconnu : »La pandémie a servit d’excuse à Big Pharma pour pousser cette technologie sur laquelle ils travaillaient depuis des décennies, et c’est pour cette raison qu’ils avaient tenté par tous les moyens de bloquer les autres traitements possibles (Hydroxychloroquine, Ivermectine), jusqu’à ce qu’ils puissent arriver avec leur « vaccin » breveté qui va leur rapporter des centaines de milliards , contrairement aux autres traitements qui n’étaient plus sous brevets et donc ne leur rapportaient rien. »



Alors, la guerre que le Gouvernement français mène depuis deux ans contre ce virus est très mal partie. Pourquoi ne pas adopter la politique espagnole du laisser-faire ce virus et vivre normalement. Car les chiffres révélés ce jeudi sur la virulence du nouveau variant Omicron ne laissent planer aucun doute sur la panique que veut entretenir Emmanuel Macron pour infantiliser les Français. Un million de cas positifs en une semaine. Mais comvien de réels malades ? Parfait. Les chiffres de malades de la grippe sont, eux restés inconnus. Or, il s’avérerait que ce variant Omicron n’est qu’une mauvaise grippe. Alors quels sont ces chiffres que le Professeur Jean-Philippe Derenne a donné ce jeudi matin sur le plateau de Julien Pasquier sur Cnews ?



En prenant le cas des 134 millions d’habitants des neuf pays de l’Afrique Australe, avant le 20 novembre, soit avant l’arrivée d’Omicron la mortalité était de 2,4%. Sur les vingt derniers jours cette mortalité due aux deux variants est descendue à 0,25%. Sans avoir le détail des malades décédés, souvent atteints de comorbidité, on constate donc scientifiquement que le variant Omicron est extrêmement contagieux, mais qu’il est moins mortel qu’un état grippal grave.



Donc, MM. Castex et Véran, arrêtez de nous paniquer, de nous faire peur, de traiter de moins que rien ceux qui refusent vos ausweiss sanitaires, et laissez nous affronter ce virus comme nous l’avons toujours fait avec la grippe. Je me demande si le délire n’est pas de votre fait.



Floris de Bonneville