Nouvelle illustration de la dérive démocratique de notre pays : c’est aux responsables politiques élus de prendre une telle décision et non pas aux juges qui se donnent un pouvoir d’interprétation du droit toujours plus large #Cannabis https://t.co/AsVybW7Mwh

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) December 30, 2022