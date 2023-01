Je vous présente Masomah Ali Zada, une réfugié politique afghane venue en France car elle ne pouvait pas faire de vélo en Afghanistan.

Et devinez quel est son combat ? 🥁

Banaliser le voile… et donc le marqueur d’une religion… qu’elle a fui (et l’UE adore)🙄 pic.twitter.com/RQwoTMg2fb

— Damien Rieu (@DamienRieu) December 30, 2022