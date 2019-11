Vols avec violence, homicides : la France est le pays le plus dangereux de l’Union européenne !

Les vols avec violence étaient en baisse en moyenne dans l’UE en 2017, mais il y a de fortes disproportions. Les pays d’Europe centrale (ex-Europe de l’Est) sont en effet globalement beaucoup plus sûrs que ceux d’Europe occidentale dans ce domaine. La France, quant à elle, est le deuxième pays le plus affecté en proportion de son nombre d’habitants, après la Belgique:

Belgique: 167 cas pour 100.000 habitants

France: 150 cas pour 100.000 habitants

Espagne: 144 cas pour 100.000 habitants

Angleterre et Pays de Galles: 132 cas pour 100.000 habitants

Pologne: 21 cas pour 100.000 habitants

Tchéquie: 15 cas pour 100.000 habitants

Slovaquie: 9 cas pour 100.000 habitants

Hongrie: 9 cas pour 100.000 habitants

La Hongrie et la Slovaquie sont les pays les plus sûrs de l’UE dans ce domaine.

Source: https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191031-1

Malheureusement, la France ne se contente pas d’être le deuxième pays de l’UE en termes de nombres de vols avec violence pour 100.000 habitants. C’est aussi le pays de l’UE avec le plus grand nombre d’homicides : 942 en 2017.

À titre de comparaison, l’Allemagne, plus peuplée, a connu 738 homicides la même année. Le Royaume-Uni, avec une population équivalente, en a notés 809, et l’Italie, elle aussi avec une population équivalente, a eu 371 homicides en 2017. Là aussi, les pays de l’ex-Europe de l’Est ont généralement moins d’homicides en proportion de leur population que ceux d’Europe occidentale.

Source : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Homicide_2008-2017.png