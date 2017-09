PETITION-TEST

Monsieur le President,

Cet été, le Premier ministre a signé un décret fort inquiétant pour la santé morale de notre pays. Il s'agit du décret n°2017-1230 du 3 août dernier.

Ce décret vise la pénalisation de la diffamation non-publique.

Il est certes louable de tenter de réduire le racisme et la haine sous toutes ses formes, mais le faire de cette façon est digne d'un Etat totalitaire. En effet, par définition, une diffamation non publique résulte de propos privés. Ce qui implique que soit désormais pénalisée, non pas ce qui lèse une personne ou un groupe de personnes, mais bel et bien une opinion privée.

Par ailleurs, pour que cette diffamation non publique soit poursuivie, il faudra bien qu'elle soit dénoncée. Autrement dit, le gouvernement incite ouvertement à la délation. Outre que cela ne rappelle pas vraiment les heures les plus glorieuses de notre histoire, comment ne pas voir que cette délation généralisée va engendrer une défiance généralisée dans la société? D'autant que, bien entendu, il n'y a aucune raison que l'on s'en tienne à la dénonciation de propos privés franchement haineux; les délateurs prenant goût à leur sinistre besogne seront logiquement entraînés à dénoncer de plus en plus de faits plus ou moins insignifiants et donc, finalement, des opinions simplement non conformes au politiquement correct du moment.

Pour l'honneur de notre pays et pour la bonne santé de notre société, nous vous prions donc instamment, Monsieur le Président, de rappeler que l'Etat ne pourchasse pas les opinions, mais simplement les actes délictueux ou criminels - ainsi que les propos publics qui y incitent. Il n'est pas possible que la France, pays par excellence de la liberté, soit aussi le premier pays développé à créer un délit d'opinion et un encouragement à la délation systématique.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, à l'expression de ma très haute considération et à ma vigilance attentive pour défendre nos libertés.

Post-Scriptum, mes remarques personnelles:

[vos remarques]