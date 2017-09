Le Grand Remplacement-qui-n-existe-pas s’accélère : en 2016, 24% des naissances en France sont le fait d’un ou deux étrangers

qui ne représentent pourtant que 6,3% de la population selon l’INSEE. Dans le détail, 9,5% des bébés qui sont nés l’année dernière ont deux parents étrangers, 14,5% un parent étranger. Comme on ne voit pas pourquoi les “Français” depuis peu, originaires des mêmes contrées, auraient tout d’un coup moins d’enfants et qu’ils représentent sans doute beaucoup plus que 6,3% de la population, il est simple d’imaginer que (beaucoup) plus de la moitié des enfants qui naissent aujourd’hui sont noirs ou arabes. Le Grand Remplacement du peuple français n’est donc pas une “fake news” mais une réalité, mais cela, nos lecteurs le savent rien qu’en sortant dans la rue. Dire que le Grand Remplacement n’existe pas, c’est comme dire que le ciel est rouge… Bravo à l’oligarchie, elle aura réussi en moins de cent ans à dissoudre un peuple assez bête, malade et décadent pour ne pas même s’en rendre compte ou entreprendre quelque chose ! Il mérite sans doute que les résistants authentiques le laissent à son triste et peu enviable sort. Ont-ils seulement le choix ?