Désinformation ferroviaire

Le 26 février, dans une intervention télévisée depuis Matignon, Édouard Philippe annonçait solennellement la perspective de ce qu’il appelle un “nouveau pacte ferroviaire”.

Le Premier ministre a d’emblée capitulé, ou plutôt a-t-il botté en toucher sur la question de ce qu’on appelle la suppression des petites lignes. A l’entendre, la SNCF “ne peut pas décider de la fermeture de 9 000 kilomètres de rails depuis Paris sur des critères administratifs et comptables.”

Et les commentateurs agréés se sont précipités dans la brèche. Ils confondent allègrement l’infrastructure et le train. Fermer une ligne exploitée par la SNCF ne veut pas dire supprimer la voie ferrée correspondante : elle peut servir à toute autre compagnie régionale, ou subventionnée par la région, distincte de la SNCF monopolistique. Il existe ainsi déjà depuis longtemps de trop rares situations de ce type. Les TER, aujourd’hui supportées financièrement par les régions échappent à la gestion locale : du jour au lendemain, Paris pourrait rendre aux différents centres de décisions payeurs la responsabilité de ces lignes. Nous renversons même la phrase : Paris devrait rendre, Paris doit rendre, aux régions ce qui leur appartient puisqu’elles payent.

La condition n’échappe à personne : elle suppose le libre choix par ces nouveaux employeurs de contrats librement négociés avec leur personnel. En clair cela veut dire : suppression du statut du cheminot.

Sur cette question le pouvoir actuel semble acculé à ne pas dissimuler l’existence d’une telle éventualité. Et c’est ce qui amène les bureaucraties syndicales à pratiquer une surenchère. Celle-ci peut certes leur apporter quelques voix supplémentaires aux élections professionnelles, mais aussi un surcroît d’impopularité dans le pays.

La prétention de deux centrales réputées modérées, minoritaires dans l’entreprise, UNSA et CFDT, à frapper plus fort que la CGT et Sud-Rail, doit être considérée comme caractéristique. Ceux-ci proposent simplement pour le moment une participation à la manifestation des agents du service public le 22 mars ; ceux-là n’hésitent pas à envisager une grève reconductible le 12 mars.

Pendant ce temps on entend d’innombrables affirmations ridiculement peremptoires. Elles viennent de gens qui n’ont évidemment jamais lu les 127 pages du Rapport Spinetta. Certes les 43 propositions auxquels il se livre méritent plus qu’un examen attentif et certainement plusieurs débats. Mais il faut aussi partir de certains constats, par lesquels commmence le rapport. Il ne devraient échapper à personne que la SNCF est actuellement divisée formellemnt en 3 unités distinctes, 3 “EPIC” dans le jargon technocratique. Mais elle ne doit pas redevenir la compagnie unique, créée en 1937 et qu’elle a cessé d’être, à juste titre, en 1997. Cette année-là, Juppé crut bon de confier la direction du Réseau à un cadre du parti communiste : Claude Martinand. Membre du PCF, il avait été directeur du cabinet de Charles Fiterman, ministre des Transports, lui aussi PCF, dans le gouvernement Mauroy (1981-1984). Martinand dirigea ensuite l’Institut géographique national (IGN), puis il passa quelques années au ministère de l’Équipement. Nommé en 1997, par le gouvernement, à la tête de Réseau ferré de France nouvellement créé, il présida l’établissement public chargé de l’infrastructure ferroviaire jusqu’en 2002.

Avec une telle direction, aucune crainte de privatisation ou même de mise en concurrence de la structure ferroviaire. Sa mission était uniquement de tromper Bruxelles et la Banque centrale européenne en masquant la dette publique de l’Hexagone : 20 ans plus tard, on voit le résultat. Malgré les efforts de ses successeurs, la compagnie, rebaptisée en 2013-2014 SNCF-Réseau, est surendettée et l’État central parisien ne sait pas comment s’en sortir.

On pourrait lui dispenser ce simple conseil : sortez d’abord du mensonge, dans ce domaine comme les autres, et cessez de pratiquer via vos commentateurs agréés, et leur langue de bois, ce qu’il est à la mode d’appeler “fake news” et qui s’appelle, en fait, de la désinformation.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog L’Insolent.