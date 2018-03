Le député européen Janice Atkinson : « Trump et Poutine ont plus en commun que de choses qui les divisent »

Janice Atkinson : « Je pense que si Trump et Poutine s’asseyaient autour d’une table, ils auraient bien plus de choses en commun que de choses qui les divisent. Au lieu d’écouter ces gens qui veulent une guerre hypocrite entre la Russie et l’occident, nous devrions nous asseoir autour d’une table et discuter ensemble de ce qui nous menace tous aujourd’hui, c’est-à-dire le fondamentalisme islamique et le terrorisme. Nous avons plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. »

Source : RT France, vendredi 2 mars 2018, 21h06