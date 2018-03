Mémoires : Jean-Marie Le Pen, un destin français, première partie

Alors que paraît le 1er volume des Mémoires de Jean-Marie Le Pen, TV Libertés vous présente un document exceptionnel et exclusif :”Le Pen, un destin français”. Fruit de très nombreuses heures d’entretien réalisées de l’été 2017 à mars 2018, TV Libertés vous propose de partir à la découverte de celui qui affirme :”Je pense l’avouer en touchant du bois, j’ai eu une belle vie”. Au fil des semaines va se dessiner le portrait sans filtre d’un petit Breton poussé par le Grande France. De Jean-Marie à Le Pen, de la Trinité-sur-Mer à la maison de Montretout, va se construire l’histoire incroyable et inégalé d’un destin français. Dans la 1ère partie de l’entretien, Jean-Marie Le Pen évoque son enfance :”J’en demande bien pardon aux culs-bénits de la pensée unique, je suis un de souche”. Breton et Français toujours…