Meeting de Macron Marseille : fuite massive du public !

De nombreuses personnes ont quitté dès les 15 premières minutes le meeting qu’a donné Emmanuel Macron à Marseille le dimanche 2 avril 2017. Le journaliste précise que les reporters de la chaîne se sont rendus à plusieurs meetings comme ceux de Fillon ou de Marine Le Pen et qu’ils n’ont jamais vu cela.

« [On quitte le meeting pour voir le match] »

« Je me suis très ennuyé, je voudrais une visée pour le pays quand même ! »

« Il ne va pas assez au fond des choses, c’est trop superficiel. »

« Il reste dans la banalité. »

« Beaucoup de thèmes mais pas assez d’idées concrètes. »

« Nous, on veut un véritable changement, on ne veut pas que de belles promesses. »

« Il se met en valeur à travers d’un autre parti, n’a que le mot FN à la bouche. »

« Il n’a pas de charisme. »

« C’est du vide. C’est du vent, ce qu’il dit. Il ne joue que sur les émotions. »

Commentaire du journaliste : « Ces spectateurs qui s’en vont, cette scène-là nos reporters ne la voient absolument pas chez Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, ni Benoît Hamon. Ce n’est pas isolé, nos reporters qui étaient là nous l’ont dit : Il n’ont jamais vu ça, jamais ! »