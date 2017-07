Expulsé de la présidence de Radio Courtoisie par une vile cabale, Henry de Lesquen abandonne son Libre Journal

Henry de Lesquen a annoncé qu’il cesserait désormais d’assurer son Libre Journal. Le conseil d’administration de Radio Courtoisie l’a en effet démis de ses fonctions de président au profit de la journaliste orléaniste âgée de 76 ans, Dominique Paoli.

Il est regrettable de constater que l’un des derniers bastions face au politiquement correct cède à la basse cabale menée contre son président depuis plus d’un an. Ce dernier nous rapporte l’ultime remous de cet informe et grotesque épopée : le chantage au révisionnisme de l’avocat libéral-progressiste* Patrick Simon, forçant Pierre-Alexandre Bouclay à voter contre M. de Lesquen. Victoire d’une bien triste troupe, orchestrée par un bien mal inspiré Salon Beige qui se plaisait à relayer tout ce qui pouvait nuire à M. de Lesquen.

Il laisse derrière lui une radio bien administrée et relevée de ses difficultés. Souhaitons que la nouvelle direction ne détruise pas le travail de tant d’années…

Retrouvez Henry de Lesquen sur son site internet, ou son compte twitter.

Addendum : Henry de Lesquen annonce la parution prochaine d’un livre :

Je quitte Radio Courtoisie et j’annonce l’écriture d’un nouveau livre, que je publierai dans les prochains mois. — Henry de Lesquen (@LesquenPNL) 3 juillet 2017

* M. Patrick Simon avait appelé à voter Macron, par adhésion à son programme.