Marine Le Pen veut que la France imite Donald Trump sur le protectionnisme

Marine Le Pen : « Ce qui m’inquiète, c’est qu’on n’ait pas fait ça nous, avant, la France. Notre industrie s’est totalement effondrée parce que l’Union Européenne nous a imposé l’ouverture à une concurrence totale. Trump, il est en train de défendre l’industrie américaine. Son sujet n’est pas que ce soit au détriment de l’industrie française, son sujet c’est “est-ce que c’est bon pour les Etats-Unis ?”. Notre sujet à nous, c’est comment, nous, on protège notre industrie. En l’occurrence, notre industrie de l’acier s’est effondrée. Le 16 décembre 2015, monsieur Macron disait : “Vous vous rendez compte ? On est face à une concurrence extrêmement brutale, 50% de l’acier mondial est aujourd’hui produit par les Chinois qui inondent le marché européen en baissant les coûts”. C’est ça qui nous a tués ! Ca, ça a tué notre industrie de l’acier. On aurait dû faire comme Trump depuis bien longtemps pour lutter contre cette concurrence déloyale. Nous réclamons ce protectionnisme intelligent depuis des années. Mais la réalité, c’est qu’aujourd’hui, l’Union Européenne nous interdit de nous protéger alors même que la Chine et l’Inde, par exemple, et d’autres très grandes nations, elles mettent en place du protectionnisme depuis des années. Donc, on est les seuls idiots du Système, en réalité, à ouvrir grand nos frontières, et à laisser détruire progressivement des pans entiers de notre économie : L’acier, la chaussure, la bijouterie, l’horlogerie, les jouets, etc. Tout ça a disparu. »

Source : France 3, dimanche 4 mars 2018, 12h30