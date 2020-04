UN DECRET PERMET D’ABREGER LA VIE DE NOS VIEILLARDS FRAPPES PAR LE CORONAVIRUS

NOS ANCIENS SONT CONDAMNES A MORT PAR LE RIVOTRIL IMPOSé PAR DECRET…

Gabriel Cluzel ici même nous a dit combien elle avait honte de la France, son pays, alors que l’Allemagne s’inquiétait de voir mourir nos anciens. Mais c’est pire que cela. Nous seulement la France laisse mourir ses vieillards, mais elle les tue ! Ouvertement. Officiellement. Certains blogueurs parlent d’un génocide générationnelle. Nous n’en sommes pas loin.

Et ce n’est plus de la honte que nous devons tous avoir. C’est du dégoût. Car très officiellement et par décret 2020-360 en date du 28 mars, le gouvernement français, celui d’Emmanuel Macron permet d’euthanasier ceux de nos anciens souffrant d’insuffisance respiratoire. Pour ne pas encombrer les salles de réanimation qu’une succession de gouvernements n’ont pas été capables de conserver.

Voici ce terrible décret-Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l’objet d’une dispensation, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention “ Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ”.

Voici comment et jusqu’au 15 avril au moins, le personnel hospitalier et celui des EPHAD et autres maisons où nos parents et grands parents ont choisi de vivre leurs dernières années est appelé à faire le tri. Comme l’a déclaré à Présent Odile Guinnepain, infirmière en soins palliatifs, « Dans les faits il s’agit clairement d’euthanasier puisque les doses administrées sont létales. Pourquoi ne pas donner une chance à ces patients même s’ils sont âgés ? » Et d’expliquer ce que bien évidemment le professeur Salomon oubliera de préciser lors de sa pénible conférence de presse quotidienne : « Le problème est que si l’on soigne ces patients cela va leur prendre entre trois semaines et un mois pour guérir et les hôpitaux disent ne pas pouvoir se le permettre. »

L’euthanasie ainsi pratiquée alors que la loi Leonetti n’ a pas encore été révisée, est ainsi devenue légale au moins jusqu’au 15 avril et sans doute jusqu’à la fin de cette pandémie dévastatrice.

Non seulement les mouroirs que sont forcément les EPHAD et autre lieux, vont devenir de véritables usines de mort rapides, mais ils le seront dans des conditions effroyables, sans que les familles ne puissent venir soutenir leurs anciens dans leurs derniers instants. Tout cela car il s’agit d’amoindrir les souffrances. Une euthanasie douce en quelque sorte.

Vous avez suivi l’incroyable désinvolture du professeur Salomon qui a attendu jusqu’à jeudi soir pour donner les premiers chiffres de nos anciens décédés du Covi-19 dans une petite partie des EPHAD de France. Les 1426 premiers décès annoncés risquent fort de faire grimper le nombre de victimes françaises de plusieurs milliers. Il y aurait, en France, 7200 Ehpad hébergeant 600.000 personnes.

Alors pourquoi ne pas faire appel à un usage massif de Rivotril ? Vous avez dit que ce gouvernement était cynique ? Moi je le déclare assassin parce qu’il n’a pas su prévoir. Or gouverner, ce n’est pas euthanasier ses parents et grands-parents, c ‘est prévoir. Et on peut comprendre que les Allemands se soient révoltés. Comme nous nous révoltons aussi de la sortie d’Olivier Véran devant les sénateurs annonçant « une réduction inquiétante du nombre d’avortements mais qu’il est hors de question que l’épidémie de Covid-19 restreigne le droit à l’IVG dans notre pays ».

Enfants à naître ou vieillards atteints du coronavirus. La boucle est bouclée. Voilà les vraies valeurs de la République sous Macron.

Floris de Bonneville