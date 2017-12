Élection du Président des Républicains : pourquoi je vote Laurent Wauquiez

par Jacques Myard

Dimanche 10 décembre prochain, les adhérents Les Républicains (LR) seront appelés à choisir leur président; que vous soyez membre des Républicains ou non, je souhaite vous donner les raisons de mon choix .

J’ai en effet toujours agi en toute clarté, l’action politique est pour moi d’abord un engagement conforme à une ligne politique, il n’y a de politique que dans la durée et la cohérence .

-Je ne crois pas à la disparition du clivage droite / gauche . Ce clivage est ancré dans la vie politique française depuis plus de deux siècles, le nier est une imposture pour naïfs dans laquelle E. Macron essaie de nous piéger !

Je suis de droite, mais pas d’une droite des tenants du CAC 40 qui méprisent les classes populaires et moyennes et jouent avec les emplois. En conséquence nous devons conduire une politique des revenus équilibrée et pour tous, la CSG est injuste et un non sens économique . La force de la France, ce sont ses classes moyennes toujours malmenées fiscalement après 5 années de socialisme; nous devons remettre en fonctionnement l’ascenseur social !

-L’avenir du pays passe par une politique familiale active et universelle, E. Macron lui tourne le dos et poursuit la politique de F. Hollande dont il est l’héritier !

-J’ai toujours eu une passion pour la France, La France n’est pas un espace, c’est une culture, c’est une Nation, cette force indicible qui traverse les siècles et qui va parfois du déclin à la grandeur par le génie du renouveau, comme le disaient Malraux et de Gaulle.

-La Nation est de surcroît le lieu naturel de la démocratie. De même la commune est le cadre de la démocratie de proximité, elle doit demeurer alors que les technocrates chers à E. Macron veulent la supprimer.

Fort de ces principes notre action politique doit répondre aux défis que nous devons relever aujourd’hui :

-Redresser l’économie par des investissements massifs, mettre en place une politique industrielle pour promouvoir et défendre nos entreprises contre les prédateurs étrangers: ce n’est pas la politique de E.Macron , l’affaire Alstom le prouve malheureusement !

-Réaffirmer l’autorité de l’Etat et l’unité de la Nation à un moment où les dérives régionalistes les remettent en cause, réaffirmer aussi la laïcité qui garantit la liberté de conscience sur tout le territoire .

-Combattre l’insécurité, toujours en augmentation . Les étrangers délinquants ne sont que rarement expulsés et s’ils le sont, ils reviennent, nos frontières sont des passoires

-Lutter contre toutes les dérives communautaristes en adoptant des mesures fortes. A défaut nous allons à la guerre civile, là encore E.Macron n’agit pas. Les salafistes qui prêchent la charia doivent être expulsés !

-Maitriser les flux migratoires qui sont le défi majeur de ce siècle . Il est urgent de changer de politique d’accueil qui provoque un appel des migrants continu de plus en plus incontrôlable, ce qui va créer de multiples affrontements. E.Macron pratique la politique de l’autruche dans ce domaine .

-L’Union européenne est en phase de décomposition et doit être refondée sur la coopération à la carte entre les Nations européennes. E.Macron propose une Europe fédérale, véritable fuite en avant, mépris total des peuples qui ont rejeté le Traité constitutionnel en 2005 !

De plus aucun de nos partenaires ne le souhaite, il rêve !

-En matière de défense et de politique étrangère la France doit retrouver une totale indépendance en renforçant son potentiel militaire et sortir des politiques de sanctions prônées par nos chers alliés qui mènent à l’impasse. Notre industrie de la défense doit être le moteur de notre crédibilité !

La France doit retrouver par l’indépendance son rang dans le concert des Nations.

Je connais les positions de Laurent Wauquiez et je sais qu’il partage mon analyse.

Je lui apporte mon soutien actif pour construire un projet politique cohérent qui réponde aux attentes des Français .