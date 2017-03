Programme contre programme

Depuis un quart de siècle le peuple de droite, majoritaire en France, aspire à une véritable alternance, incluant une rupture. Cette perspective fut chaque fois sabotée, pour raisons diverses, lors des victoires électorales successives de 1993, 1995, 2002 et 2007. De telles expériences décevantes sont ressenties comme les conséquences d’autant de trahisons, de manœuvres coulissières voire de complots. (1)

C’est en fonction de ce contexte qu’il faut apprécier l’immense rassemblement de ce dimanche pluvieux 5 mars au parvis des Droits de l’Homme du Trocadéro. On peut le considérer comme un signe venu des profondeurs de l’opinion populaire française. Tout en se regroupant autour d’un candidat précis dont le nom fut maintes fois scandé, tout en lui demandant de tenir bon, il ne s’agissait pas d’une rivalité de personnes mais de l’adhésion à un projet.

Lors du choix de novembre 2016, c’est en effet un programme précis, clairement voué à la rupture avec le fil du déclin de la France qui fut choisi, par une majorité écrasante – et c’est le discours faussement habile de la non-rupture qui fut rejeté. Sans appel.

Restent donc deux programmes en lice, si l’on veut bien ne pas s’attarder sur les utopies inapplicables, ruineuses et destructrices.

On se propose dès lors de poursuivre l’examen du programme Macron révélé le 2 mars. (2)

Difficile de ne pas éprouver un terrible sentiment d’enfumage.

Ce candidat que l’on présente comme centriste envisage de procéder à des économies résultant de la suppression d’un certain nombre de députés, arbitrairement fixé au tiers d’entre eux. On reste ici dans une forme d’antiparlementarisme d’un autre âge. Ne serait-il pas plus pertinent de s’interroger sur les moyens dont disposent députés et sénateurs dans les autres grandes démocraties, où l’on découvrira peut-être qu’un député français représente une toute petite entreprise, comparée à son homologue allemand ou américain.

Macron et ses experts restent en revanche peu disposés à remettre en cause la prolifération du mille-feuille territorial et de la fonction publique locale. On supprime cependant dix ou vingt départements. Et allez hop.

Il est vrai que le candidat chouchou des médias avait publié en 2016 un livre (3) qui se veut révolutionnaire. En 2007, le même personnage avait collaboré en qualité de rapporteur général adjoint de la « Commission pour la libération de la croissance française » voulue par Sarkozy et présidée par Attali. Aujourd’hui, même le mot de réforme, lui fait peur. Il préfère parler de transformation. Depuis le XVIIIe siècle ce mot est associé au principe de Lavoisier, ainsi résumé : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

Autrement dit, surtout on ne touche à rien.

À rien… sauf au RSI. Ce régime social des indépendants, effectivement très critiqué par ses assujettis, notamment parce que son invention, en 2003, a mis une bonne dizaine d’années à fusionner les caisses monopolistes de retraite (Cancava et Organic) et de maladie (Canam). Cette « transformation » entraîna un nombre dommageable de dysfonctionnements administratifs. M. Macron a une solution simple : on le supprime et cette disposition figure même en gras dans la brochure programme. Mais nul ne sait par quoi il sera remplacé, sans doute par l’Urssaf pour le recouvrement et le régime dit général, celui des salariés du privé, pour le principe. Le remède sera pire que le mal. L’idée que l’on puisse maintenir le RSI, pour ceux qui souhaiteront y rester, et permettre le libre choix, oui : la libre assurance, pour des gens qui sont précisément les plus à même d’expérimenter cette liberté, qui fait si peur à nos technocrates, cette idée n’effleure pas ce soi-disant social-libéral… ni ses 400 ou 500 experts…

L’étatisation ne s’arrête pas là. Quand il parle de supprimer la taxe d’habitation, presque librement fixée par la commune, et de la compenser par la dotation de l’État, il tue l’autonomie fiscale des communes et renforce l’étatisme. L’idée avait déjà été agitée par Strauss-Kahn, dans le sillage hautement bonimenteur duquel Macron a fait ses première armes.

Dans d’autres domaines on découvre une immense ignorance de l’état des dossiers. Autonomie des universités? pas entendu parler des réformes Sarkozy Pécresse. Multiplication des commissions parlementaires ? Mais si on additionne commissions d’enquêtes, missions d’informations communes, rapports du Comité d’évluation et de contrôle des politiques publiques, missions d’évaluation et de contrôle, travaux de l’Office d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, M. Myard le porte-parole de la droite populaire en recense plus de 70 ces dernières années.

Défense nationale ? on nous propose de renforcer l’arme du Renseignement. Excellente idée! C’est ce qui est fait par les gouvernements successifs depuis une dizaine d’années.

« Solidarité dans la zone euro, dit-il ? A-t-il examiné le dossier de la Grèce ? Quelle solution « solidaire » envisage-t-il?

Ne parlons même pas de propositions risibles : « nous diviserons par deux le nombre de jours de pollution atmosphérique ».

L’ISF deviendrait un impôt sur la seule fortune immobilière, mais il demeurera. Excellent pour la fortune anonyme et vagabonde.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog L’Insolent.

Apostilles :

1. « Moi je dis, écrivait Umberto Eco, qu’il existe une société secrète avec des ramifications dans le monde entier, qui complote pour répandre la rumeur qu’il existe un complot universel ».

2. Examen que nous avons effleuré dans notre chronique précédente « Macron demandez le programme ».

3. Révolution, c’est notre combat pour la France d’Emmanuel Macron 268 pages,17,90€ XO édition.