Notre-Dame : “Je savais qu’il y avait un danger dû au plomb et Anne Hidalgo ne le savait même pas !”

Faut-il confiner le site de Notre-Dame ? C’est ce que demande ce lundi matin, un collectif d’une quinzaine de syndicats et d’associations, qui veut alerter sur les dangers du plomb et de la poussière dans le quartier de Notre-Dame. Pour l’heure, le chantier de restauration est mis en stand-by pour la sécurité des ouvriers. Le 20 avril, soit 5 jours après l’incendie, la “Grande Gueule” Etienne Liebig alertait les Parisiens en leur conseillant d’éviter les environs de Notre-Dame à cause du plomb. L’éducateur a été l’un des premiers à alarmer sur les dangereuses conséquences de l’événement. Aujourd’hui, il ne comprend pas pourquoi le système de précaution n’a pas été mis en place tout de suite après l’incendie :