La face cachée des énergies renouvelables (ANALYSE)

Cette semaine dans “C’est Cash” (RT France), Olivier Delamarche et Estelle Farge parlent de la face cachée des énergies renouvelables. Derrière un discours positif et rassembleur, ne se cache-t-il pas une réalité plus sombre ? Les éoliennes et panneaux solaires qui demandent une quantité considérable de métaux rares pour être fabriqués sont-ils si bénéfiques pour la planète ? Qui sont les gagnants et les perdants de ce système économique ? Poursuivre le développement des énergies renouvelables peut-il mener à une catastrophe sanitaire comme certains le prédisent ? Pour aborder ces thèmes et tenter d’y apporter des éléments de réponse, rencontre avec Jean-Louis Butré, ingénieur physicien et président de la Fédération Environnement Durable :