Accident d’un train contenant des parlementaires républicains aux États-Unis

par Benjamin Leduc

Un train transportant des membres du congrès américains appartenant au parti républicain pour une retraite organisée par le parti en Virginie occidentale est entré en collision avec un camion benne à ordures, le mercredi 31 janvier. Une semaine après, l’information, semble-t-il, n’a pas été relayé dans les médias français. L’accident a eu lieu à Crozet (Virginie), près de Charlottesville. Dans un premier temps, les médias avaient annoncé qu’il n’y avait aucun blessé, cependant, certains parlementaires ont partagé sur les réseaux sociaux des photos des secours évacuants les blessés.

Certains se posent des questions sur la nature accidentelle de l’accident en effet :

Les barrières étaient correctement fermées

Le véhicule était arrêté sur les voies

Il s’agit d’un véhicule lourd, apte à provoquer un déraillement

Le chauffeur de la benne est mort et n’a pas pu sortir de son camion

C’était un train de passagers, et non, un train de fret, qui transportait des parlementaires

12 heures plus tôt, le « State of the Union Adress » avaient été convainquant d’après les sondages.

Bref, tout un chacun pourra se questionner sur le coté accidentel de l’évènement, l’enquête nous le dira. Cependant, si nous avons à faire à une tentative désespérée pour se débarrasser de ces parlementaires, l’effet est plus que contre-productif : les au moins 22 parlementaires à bord de ce train, auront une image de survivants à un attentat, ce qui leur apportera plus de sympathie pour les prochaines élections. De plus, cette acte désespéré améliorera aussi l’image de Donald Trump, qui pourra dire que ses adversaires, agissant en ennemis des États-unis, sont prêts à tout pour l’empêcher de conduire sa politique.

Apparemment, l’état de santé des parlementaires présent dans ce train semblent satisfaisant. À titre d’exemple, Jason Lewis, représentant républicain du Minnesota, dit avoir été fouetté, et a quelques contusion.

