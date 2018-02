Les aides des pays occidentaux à l’Afrique “fonctionnent parfois, mais ce ne sont pas les plus pauvres ni les plus désespérés qui partent, ce qui fait que dans un premier temps l’aide aide les gens à partir”, affirme Stephen Smith, journaliste, écrivain, enseignant, spécialiste de l’Afrique et qui publie La ruée vers l’Europe, dans le “Grand Soir 3” mardi 6 février :