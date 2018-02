Le Foll s’agace des retards à la SNCF qu’il juge “plus importants” qu’avant

Les retards dus aux intempéries à la SNCF de ces derniers jours ont agacé plusieurs hommes politiques qui l’ont fait savoir sur leur compte Twitter comme Alain Juppé. Le député socialiste Stéphane Le Foll a exprimé son agacement sur BFM TV ce mardi en faisant part d’un retard sur un TGV entre Rennes et Paris. “On est restés coincés 3 heures 50 dans le TGV. Je ne crois pas que ce soit le froid et la neige. Je pense qu’il y a d’autres facteurs. Cela fait quelques années qu’on a des retards beaucoup plus importants et réguliers que ce qu’on avait avant qui étaient extrêmement ponctuels. Il y a quelque chose qui s’est passé”, a déploré l’élu socialiste :