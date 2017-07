Macron au Congrès : lorsque la forme fait douter du fond !

Lorsque la politique se dissout dans la communication, on aboutit au discours d’Emmanuel Macron devant le Congrès : un exercice de style, parfait dans la forme, ce dont le narcissique président se réjouissait manifestement, et en même temps un sermon au long cours qui n’a touché la terre de la réalité qu’à de rares moments. L’ennui visible de certains auditeurs, la lutte contre le sommeil de quelques autres n’ont été interrompus qu’à deux reprises par des applaudissements. Les premiers ont salué bizarrement une citation de Georges Bataille, un auteur sulfureux dont la présence était d’autant plus surprenante dans un discours présidentiel que l’emploi du concept de « part maudite », l’excédent qu’on gaspille de manière ostentatoire, la dépense somptuaire, ne correspondait guère à la résorption de la misère qu’évoquait le Chef de l’Etat, à moins de considérer les exclus comme l’objet de ce gaspillage orgiaque. Cette citation avait l’apparence d’une décoration brillante et littéraire plus que d’une idée parfaitement maîtrisée, d’un signe de distinction culturelle plus que d’un cap politique. Il y avait donc, à l’écoute de ce discours, cette curieuse impression que c’était beau mais que ce n’était pas ce qui convenait.

Par rapport à son prédécesseur dont la rhétorique était pauvre et la voix mal assurée, Macron semble pécher à l’inverse. A force de vouloir prendre de la hauteur, le voilà qu’il se situe au-delà des nuées dans une pensée stratosphérique qui risque aussi par sa longueur inutile d’être soporifique. Certes, il ne fallait pas qu’il marche sur les brisées du Premier Ministre en énonçant les détails de la mise en oeuvre du programme, mais pour autant il n’aurait pas dû se complaire à jongler avec les concepts non sans un évident plaisir égotique. Sa dissertation soignée jalonnée d’oppositions et de synthèses est demeurée abstraite. Les commentaires de la presse écrite ont souvent exprimé cette déception : « flou », « vague », « lénifiant », « surjoué », « banalités », « platitudes » sont des mots qui ont sanctionné ce jugement globalement négatif, compensé par les flagorneries habituelles de quelques-uns, notamment dans l’audio-visuel.

Si l’on met à part son projet de modifier la représentation nationale, qui n’est pas dénué de démagogie et fait un clin d’oeil discret à l’antiparlementarisme ambiant, le reste de son intervention relevait du discours académique plus que de l’ordre du jour du Chef de la Nation. Le vice national est le déni de réalité. Le réalisme doit l’emporter sur le principe de plaisir. Freud n’aurait pas dit mieux. Il faut combattre les forces de l’aliénation pour reconquérir son autonomie. Il faut instaurer une société de confiance et repousser l’usage unilatéral de l’autorité. Ces formules philosophiques peuvent-elles inspirer une action politique concrète ? La préciosité recherchée de certaines expressions fait craindre que la forme ne l’ait emporté sur le fond. Le « nuancier savant », « la route auguste », « la lèpre de l’esprit du moment » ou le balancement très classique de » plus juste parce que plus efficace, plus efficace parce que plus plus juste » sont agréables aux oreilles raffinées mais n’abordent pas le problème que connaissent réellement la France et les Français, le sentiment national, et pour beaucoup, personnel, de déclassement. Est-il l’heure de prendre sa lyre quand il est urgent de sonner le tocsin ? Le ton parfois gaullien de certains mots comme « l’ardente obligation » ou « une certaine idée » ne doit pas susciter l’illusion. Macron, c’est la version française d’Obama. Il évoque les défis, comme la transition écologique, l’humanisme face au terrorisme islamiste, la transition numérique. Il constate les difficultés, comme « cette dérive du monde » qui « impose son rythme erratique », mais il ne résoudra aucun problème et se contentera de systématiser le « et,et » ou le « ni,ni » qui constituent la trame de son allocution. Excellence et égalité, ambition et justice, ni roman national, ni repentance : ce sens aigu de l’équilibre formel, ce souci d’une éloquence élégante fournissent-il le carburant psychologique nécessaire pour animer une « révolution », pour insuffler un « imaginaire collectif puissant et désirable » ? La perfection de la forme tue souvent l’authenticité du fond. Macron a été un bon lecteur. Il lui a manqué la sincérité vraie ou simulée de l’acteur !