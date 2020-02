Robert Redeker : “Notre civilisation est en mal de héros” (ENTRETIEN)

Il y a bientôt deux ans, Arnaud Beltrame s’illustrait lors des attentats de Trèbes pour sauver une vie contre la sienne. Une abnégation devenue si rare que d’aucuns la contestent. Pourtant, les héros sont un moteur de civilisation. C’est le postulat de Robert Redeker dans ce nouvel ouvrage, Les Sentinelles d’Humanité, philosophie de l’héroïsme et de la sainteté. Un livre en forme de réflexions sur ces termes et concepts qui réhabilitent ces figures de l’enracinement et du dépassement de soi. Des mythes fondateurs qui cimentent le destin commun de notre civilisation, bousculée par les évolutions de la société contemporaine, bousculées par le relativisme :

Source : TV Libertés