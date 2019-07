Russes ou Américains : qui a vraiment vaincu Hitler ? (La Petite Histoire)

En mai 1945, dans un sondage mené par l’Ifop, 57 % des Français considéraient que l’URSS était la nation qui avait le plus contribué à la défaite de l’Allemagne nazie. Soixante-dix ans plus tard, la courbe s’est prodigieusement inversée : les États-Unis arrivent désormais en tête avec 58 % des sondés ! Comment expliquer ce revirement, et surtout, qu’en est-il de la réalité historique ? Les Anglo-saxons ont-ils vraiment libéré la France et fait basculer le cours de la guerre ? Qui des Russes ou des Américains a fait tomber Hitler ?

Source : TV Libertés