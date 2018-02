“Bistro Libertés” avec Christine Tasin

Ce vendredi soir dans “Bistro Libertés”, Martial Bild et les sociétaires reçoivent la présidente de Résistance Républicaine, Christine Tasin. Ils débattront de l’avenir du président des Républicains, Laurent Wauquiez, des polémiques autour de Céline et Maurras et de la révolte des automobilistes.

Wauquiez… Et s’il réussissait ?

Contesté par les barons de sa famille politique Juppé, Pécresse, Bertrand. Moqué pour ses postures jugées « droitières » ou pour son manque de charisme. Personne ne donnait cher de la peau de Laurent Wauquiez. il aura suffi d’une prestation télévisée sur F2 et la victoire des Républicains dans deux élections législatives partielles pour que les états-majors politiques et les salles de rédaction bruissent et se posent cette question : Et si Wauquiez réussissait ?

La France en guerre avec son passé ?

Célébrations, commémorations, la France vit au rythme des anniversaires et ne conçoit d’avancer qu’en regardant dans le rétroviseur de son passé. Cette démarche qui devrait se faire au nom de la réconciliation nationale est souvent l’objet d’omissions, d’interdictions et de querelles jusqu’au plus haut sommet de l’État. La France peut-elle éviter la guerre avec son passé ?

La révolte des vaches à lait ?

Pressurés, imposés, stigmatisés, cloués au pilori, les automobilistes encaissent habituellement les mauvais coups sans sourciller ou regimber. La récente décision du gouvernement de limiter à 8Okm/h la vitesse sur les routes secondaires suscite de très nombreuses manifestations. Cette nouvelle loi apparait, pour certains, comme une nouvelle forme de racket alors qu’il s’agit de faire baisser la mortalité routière . Dans toutes les provinces, motards et conducteurs de voiture se mobilisent. Va-t-on assister à la révolte des vaches à lait ?

Source : TV Libertés