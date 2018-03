"Vu le contexte, on pouvait s’attendre à un #8mars avec un peu plus de gueule que les autres années. Mais en fait, on a eu the same old shit."@zappette à propos de la #journeedesdroitsdesfemmes 2018#Quotidien pic.twitter.com/grJjAS523f

— Quotidien (@Qofficiel) 8 mars 2018