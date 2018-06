Donald Trump au G7 : « L’immigration incontrôlée menace notre sécurité »

Déclaration finale de Donald Trump au G7 : « On a profité des États-Unis pendant des décennies et des décennies, et ça ne peut plus continuer comme ça. Nous avons eu des discussions extrêmement productives sur la nécessité d’avoir des échanges commerciaux justes et RÉCIPROQUES, c’est-à-dire ÉGAUX. On ne peut pas nous taxer 270% sans que nous ne taxions quoi que ce soit. Ca ne marche plus comme ça. J’ai aussi demandé à de nombreuses reprises de la clarté. Nous voulons et nous attendons à ce que les autres nations fournissent un accès juste à leur marché pour les exportations américaines, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger l’industrie américaine et les travailleurs des pratiques commerciales étrangères injustes, et il y en a beaucoup, mais nous y mettons fin, lentement mais sûrement. Nous avons aussi parlé du problème de l’immigration incontrôlée et de la menace qu’elle pose à la sécurité nationale, mais aussi à d’autres groupes, pays, à nos citoyens et à notre qualité de vie. Nous nous sommes engagés à résoudre le défi migratoire en aidant les migrants à rester et prospérer dans leur propre pays natal. »

Source : Fox News, samedi 9 juin 2018, 16h13