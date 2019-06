Le débat tabou : le Grand remplacement, intox ou réalité ? (Bistro Libertés)

Martial Bild et les sociétaires reçoivent l’expert en migrations, Jean-Paul Gourévitch. Au programme des débats : Le Grand remplacement : réalité ou intox ? La théorie du “Grand remplacement” initiée par l’écrivain Renaud Camus est-elle un mythe qui relève directement des pires formes de complotisme, ou une réalité visible confirmée par les chiffres et les études. En dehors de la propagande et de la désinformation, le Grand remplacement : réalité ou intox ?

Source : TV Libertés