Manifeste contre les nouveaux collabos de l’islam

Le 21 avril 2018, des collabos français de l’islam ont cru bon de signer un « manifeste contre le nouvel antisémitisme », prétendant dénoncer une dérive de l’islam. Pourtant, ces mêmes personnalités, depuis des décennies, pour leur immense majorité, ont contribué massivement à islamiser la France tout en diabolisant les patriotes qui s’y opposaient.

Philippe Val, sous l’égide duquel ce manifeste est rédigé, voulait même interdire en 1996 le seul parti qui luttait activement contre l’islamisation de la France, à savoir le FN.

Nicolas Sarkozy, seul Président de la République ayant signé ce manifeste, avait intégré comme Ministre de l’Intérieur l’UOIF (donc les Frères musulmans) dans le CFCM, et avec BHL (autre signataire) il faisait émerger les islamistes en Libye en virant Kadhafi.

Manuel Valls, un des 3 ex-Premiers Ministres à avoir signé ce manifeste, inaugurait à la chaîne des mosquées quand il était ministre de l’intérieur, y compris des mosquées financées par l’étranger et / ou par le contribuable français, et/ou sur lesquelles des messages de conquête était inscrits en arabe.

Nombre de dirigeants, membres, et soutiens actifs du CRIF ont signé également ce manifeste, alors que le CRIF fait alliance avec l’islam en général et le CFCM en particulier depuis des années pour faire avancer leur cause commune du communautarisme, de la culpabilisation de la France et de la défense de lois liberticides (notamment contre la liberté d’expression).

Ignoraient-ils que l’antisémitisme est consubstantiel à l’islam depuis 1400 ans ? Avaient-ils besoin que des Français juifs soient tués par des musulmans pour l’apprendre ou le comprendre ?

Nous, patriotes français anti-islam, condamnons fermement ce manifeste odieux qui cherche à faire passer des responsables intellectuels, artistiques et politiques de la résurgence de l’antisémitisme en France pour des héros de sa dénonciation.

Nous condamnons l’islam et toutes ses conséquences : l’antisémitisme, mais aussi l’homophobie, la misogynie et le sexisme, la censure, la koufarophobie, l’interdiction de l’apostasie, la violence, etc.

Sur les 280 morts et milliers de blessés dus dans notre pays à des attentats islamiques depuis Charlie, on compte des juifs mais aussi beaucoup de non-juifs. L’islam est un totalitarisme, il tue tout le monde, y compris des musulmans. Pourquoi ne dénoncer que son aspect antisémite, alors qu’il est anti-vie ?

Nous condamnons l’attitude perverse qui consiste à dénoncer uniquement l’antisémitisme dans l’islam, et pas ses autres maux, faisant ainsi des juifs les seules victimes dignes d’être défendues. Cela génère non seulement un antisémitisme de ressentiment, mais également un sentiment légitime de deux poids deux mesures chez les autres Français.

Réformer l’islam est impossible, tous ceux qui ont étudié la question le savent pertinemment, il est donc totalement inutile et contre-productif de prétendre le contraire pour se donner bonne conscience ou tenter de faire oublier ses responsabilités passées.

La meilleure manière de faire baisser l’antisémitisme, en France et en Europe, c’est de faire partir l’islam de France et d’Europe. Sans haine, ni violence. Un divorce librement consenti entre deux peuples que l’oligarchie a essayé de marier de force, sans leur consentement.

Les signataires du manifeste Val vont dans le sens de la guerre civile, raciale et religieuse, en ne défendant qu’une partie des Français. Nous allons dans le sens de la paix, en défendant tous les Français. Deux peuples aussi différents et aussi antagoniques ne peuvent cohabiter sur le même sol sans risquer le drame. L’un des deux doit donc partir. Nous savons tous lequel.

Premiers signataires :

Jean Robin, éditeur, journaliste, coordinateur du mouvement PAIX (Patriotes Anti-Islam et Xénophiles)

Marie Robin, née Akila, réfugiée algérienne en France, naturalisée Française en 2017, auteur du livre Pour un monde sans islam.

Philippe Arnon, docteur d’Etat en droit à l’Université de Poitiers, auteur du livreL’islam : une stratégie militaire sous couvert de religion, contributeur à Riposte laïque.

Guy Millière, auteur de L’Etat à l’étoile jaune, contributeur à

Guillaume Faye, auteur de Comprendre l’islam, animateur du blog J’ai tout compris.

Mark Breddan, auteur de La face voilée du rap, animateur du blog Apocalypse119.

Lilian Serre, ancien gendarme, patriote anti-islam.

Jean-François Cerisier, lieutenant-colonel à la retraite, auteur de Guerre à l’Occident, Guerre en Occident.

Dr Alain de Peretti, vétérinaire, président de l’association Vigilance Hallal.

Mia Vossen, philologue, contributrice à Riposte laïque.

Claude Brasseur, mathématicien.

Jonathan Loyer, artisan.

Salem Ben Ammar, docteur en sciences politiques, contributeur à Riposte laïque et à .

Père Samir Khalil SAMIR, professeur d’Islamologie et de dialogue Islamo-chrétien à l’Université Grégorienne (Rome) et à l’Institut Pontifical Oriental (Rome).

Gérard Brazon, ancien conseiller municipal, animateur du blog Libre expression, contributeur à Riposte laïque.

Maxime Lépante, contributeur à Riposte Laïque, auteur de 40 vidéos sur l’islamisation de la France et de l’Europe

Abbé Guy Pagès, Prêtre catholique, auteur de Interroger l’islam, 1501 questions à poser aux musulmans, et du site .

Lucien Daly, ancien Directeur de recherche au CNRS et Chargé de cours à l’Université de Paris 6, auteur de Dieu, les miracles et la science.

Luc Sommeyre, ancien de la DCRG (Direction Centrale des Renseignements Généraux), membre du comité de rédaction de Minurne-résistance.

Nous n’allons pas en rester là. Nous voulons atteindre les 300 signataires comme pour le manifeste que nous dénonçons. Alors nous pourrons faire paraître ce manifeste dans un titre important de la presse française qui l’acceptera.

Si vous souhaitez proposer votre signature, merci d’envoyer vos nom, prénom, et qualités (profession, titre de votre livre, lien vers votre blog, compte twitter, compte Facebook, compte Youtube, etc.) avec les preuves qu’il s’agit bien de vous à : jean0608[at]

Et n’oubliez pas de relayer le plus largement possible ce lien.

Honneur et patrie !