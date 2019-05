Isadora Duncan 36 heures de garde à vue et interdiction d’être dans le 15e ardt et à Boulogne (où crèchent tous les merdias) pour avoir osé abordé Audrey Crespo-Mara (VIDÉO)

Puisqu’il ne peut plus travailler, le Journaliste Gilet Jaune vous propose de faire le job à sa place et paye 50 euros par vidéo + 10 euros par 10 000 vues supplémentaires. Le Système a cru désactiver Isdora Duncan ? Il va maintenant devoir gérer des dizaines de journalistes de rue prêts à fondre sur l’oligarchie pour la mettre en PLS à la sortie des merdias. Une chose est certaine, on va bien rigoler dans les prochaines semaines :