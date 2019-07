Affaire Rugy : « Rugy, c’est le homard qui cache le banc de requin, si il tombe, ils tombent tous » (VIDÉO)

Entretien ce 12 juillet 2019 avec Alexis Poulin, journaliste et cofondateur du Monde Moderne. Il intervient pour RT France et réagit à l’affaire concernant François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire qui aurait organisé des « dîners privés » aux frais de l’Assemblée nationale ou encore réalisé des travaux d’un montant de 63 000€ dans son appartement de fonction de ministre, toujours aux frais du contribuable :