USA : Le plaidoyer de Steve Bannon pour la préférence nationale… et la communication directe de Trump avec les Américains via Twitter

L’interview a eu lieu le lendemain de l’annonce par l’Administration Trump de la fin du DACA, le programme qui apporte une protection légale aux clandestins qui sont arrivés aux États-Unis enfants. Le Président Trump a donné au Congrès 6 mois pour trouver une solution, mais Steve Bannon, son ancien conseiller, croit que le programme devrait être abrogé.

Charlie Rose (le journaliste et présentateur télé, ndlr) : « Le Président a pris la mauvaise décision ? »

Steve Bannon : « Je pense que… »

CR : « Il a pris la mauvaise décision ? Vous vouliez qu’il y aille franchement ? »

SB : « Ce que nous devons faire, c’est nous occuper des citoyens américains. Je pense que nous devons nous occuper des citoyens américains… »

CR : « Et qu’allez-vous faire des gens qui sont venus enfants ? »

SB : « Je crois que vous avez vu le mémo, vous avez vu le mémo… »

CR : « Dites-moi juste ce que vous feriez, c’est tout ce que je demande. Que feriez-vous ? »

SB : « Quand le permis de travail arrive à expiration, ils partent d’eux-mêmes. »

CR : « Ils partent d’eux-mêmes ? »

SB : « Oui, je suis absolument… »

CR : « Le mieux est d’être expulsé ? »

SB : « Il n’y a aucune voie vers la citoyenneté, aucune voie vers le titre de séjour, et aucune amnistie. L’amnistie n’est pas négociable. »

CR : « L’Amérique était, aux yeux de tellement de personnes, et c’est pour cela que l’Amérique est respectée … parce que les gens pouvaient venir ici, trouver un toit, contribuer à l’économie, c’est ce que l’immigration a été en Amérique. Et vous semblez vouloir lui tourner le dos, et la stopper. »

SB : « Vous avez totalement tort. L’Amérique s’est construite sur ses citoyens. »

CR : « Nous sommes tous des immigrants. »

SB : « L’Amérique s’est construite sur ses… »

CR : « Sauf les Américains natifs qui étaient ici… »

SB : « Arrêtez avec ce truc de gauchiste, vous valez mieux que cela Charlie. L’Amérique s’est construite sur ses citoyens. Regardez le XIXe siècle, ce qui a construit l’Amérique s’appelle le Système Américain : d’Hamilton à Polk, à Henry Clay, à Lincoln, aux Roosevelt. Un système de protection de notre industrie, un système financier qui prête aux industriels, d’accord ? Et le contrôle de nos frontières. Le patriotisme économique a construit ce pays, le système américain, d’accord ? On revient à cela. On s’occupe de nous. On s’occupe de nos citoyens, on s’occupe de notre base industrielle. Et devinez quoi ? Ce pays sera plus grand, plus uni, plus puissant qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est pas de l’astrophysique, d’accord ? Et au passage, ça inclut toutes les nationalités, toutes les races, toutes les religions, toutes les orientations sexuelles. Tant que vous êtes citoyen du pays, tant que vous êtes citoyen américain, vous faites partie de ce mouvement économique populiste nationaliste. » –

Source : CBS News, mercredi 6 septembre 2017

