Mohamed Sifaoui s’en prend violemment au port du voile

Interview de Mohamed Sifaoui par Sonia Mabrouk :

5:55 : Mohamed Sifaoui reproche à Latifa Ibn Ziaten (mère d’une victime de Merah) de porter le voile qui est « un symbole de l’infériorisation de la femme ». Il met en doute le fait que Latifa porte des valeurs de paix car « le voile qu’elle porte est incompatible avec les valeurs qu’elle dit défendre, ce voile est porté par une idéologie qui a tué son propre fils »

9:28 : Sur Mennel Ibtissem (The Voice), Mohamed Sifaoui dénonce la banalisation du port du voile dans l’espace public et médiatique : « Je ne comprends pas comment on peut banaliser ce voile qui est le symbole de l’infériorité de la femme »

11:21 : Mohamed Sifaoui, prenant au mot la présentatrice, lui demande si elle accepterait qu’à sa place il y ait une présentatrice voilée. Elle botte en touche.

11:55 : Mohamed Sifaoui s’en prend à Tariq Ramadan qui viole l’idéologie qu’il porte qui interdit le moindre tête à tête avec une femme qui ne soit pas l’épouse ou un membre de sa famille.

Source : CNEWS, lundi 12 février 2018, 18h32