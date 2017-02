Roger Holeindre : « Le communautarisme mène à la guerre civile ! »

Grand reporter et géant de la littérature patriote, Roger Holeindre est aussi un homme politique historique de la droite nationale. Tout au long de sa carrière d’écrivain, il en est à son 42e ouvrage. Roger Holeindre, ancien député de la Seine Saint-Denis a mis en garde ses compatriotes face à la perte d’identité, de souveraineté et de libertés de la nation française. Dans son livre La Réconciliation nationale, l’auteur lance un cri d’alarme : alors que des gosses nés en France et élevés en France, crachent sur la France, il faut tendre une main amicale aux compatriotes musulmans en leur redisant que l’appartenance à la nation française n’est pas le communautarisme qui conduit inévitablement à la guerre civile. Ecrit avec des mots qui sonnent comme le tocsin quand l’ennemi est à la porte, Roger Holeindre nous offre un livre percutant, un livre de résistance et de reconquête : La Réconciliation nationale, c’est le pari à relever que lance l’ancien député à la tête de notre pays malade. Alors, à plus de 85 ans, celui qui a consacré tout sa vie à la France et à sa grandeur, reprend sa plus belle plume pour nous livrer un témoignage poignant de sincérité. Un livre à cœur ouvert !