Samedi 8 juin dernier, 14 000 personnes sont parties de l’église Saint-Sulpice à Paris, pour le pèlerinage annuel jusqu’à Chartres de Notre-Dame de Chrétienté. Familles, étudiants, enfants, prêtres et consacrés, venus de toute la France et parfois de bien plus loin, ils ont marché trois jours pour vivre un temps de ressourcement spirituel :