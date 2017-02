De Malik Oussekine à Benoît Hamon

par Pascal Olivier

Le deuxième tour de la primaire de la gauche a opposé, avec le résultat que lʼon sait, les enfants terribles du rocardisme, les bébés Rocard que sont Manuel Valls et Benoît Hamon. Le défait Manuel Valls est celui-là même qui avait naguère confié la direction du MJS à Benoît Hamon. Lʼautonomie que Michel Rocard avait conféré au MJS vis-à-vis du PS permettra à Benoît Hamon de tisser patiemment sa toile.

Benoît Hamon sʼengage pour la première fois en politique à lʼâge de 19 ans, contre la loi Devaquet. Cʼétait il y a trente ans. Le 6 décembre 1986 Malik Oussekine mourait matraqué et tabassé par deux policiers à moto (voltigeurs).

Ce tragique événement continue à être exploité de nos jours à travers un hypothétique syndrome Malik Oussekine, syndrome qui a bon dos. Lʼaffaire nʼaurait sans doute pas eu le même retentissement si le Père Desjobert avait révélé plus tôt lʼintention de Malik Oussekine de devenir prêtre : « Bien que de tradition musulmane, il avait choisi la religion catholique car Malik était français et voulait continuer à vivre dans ce pays où le catholicisme est la religion dominante » (Libération du 22 mars 1987). La sépulture de Malik Oussekine a été un enjeu entre la France et lʼAlgérie. Il sera finalement enterré au Père Lachaise, lʼhabileté du Florentin François Mitterrand qui avait rendu visite à la famille du défunt a probablement pesé dans ce choix. Mais sur sa tombe point de symbole chrétien, elle est islamique, y figure un verset du Coran, et un croissant. Si vous passez un jour au Père Lachaise je vous invite à réparer cette injustice en vous signant devant sa tombe. Que vous soyez croyant ou non, chrétien ou non, peu importe, un minimum dʼorthopraxie civilisationnelle ne peut pas faire de mal. Cʼest le meilleur hommage que lʼon puisse rendre à Malik Oussekine dans la poche duquel on avait découvert un Nouveau Testament.

« Bien que de tradition musulmane, il avait choisi la religion catholique car Malik était français et voulait continuer à vivre dans ce pays où le catholicisme est la religion dominante. »

Cette malheureuse affaire qui a eu lieu pendant la première cohabitation a été habilement exploitée par François Mitterrand pour se faire réélire en 1988. Jacques Chirac dut patienter jusquʼen 1995 avant de pouvoir contenter BHL en donnant son aval à la guerre islamo-otanienne contre les orthodoxes en Yougoslavie.

Le syndrome Malik Oussekine est souvent évoqué (hélas y compris dans nos rangs) à propos de lʼinaction et de la complaisance de la police dans le cadre de graves atteintes à lʼordre public, comme par exemple les violences et la casse des « Nuits de boue » et autres contestataires patentés par le pouvoir. Supercherie ! Il suffit de voir avec quel zèle et quelle brutalité Valls ministre de lʼIntérieur a réprimé le très pacifique mouvement de 2013 contre la loi Taubira. Ce nʼest pas sans émotion que ceux qui ont vécu cette formidable révolution anti-libérale qui a sonné le glas de la contrerévolution libérale soixante-huitarde regarderont cette vidéomusique du groupe FTP, Veilleur de civilisation :

Quid des colons qui cherchent à tuer nos policiers ? Pourquoi nʼy a-t-il pas eu de descente de police à la Grande Borne après la tentative dʼassassinat des policiers dans leur voiture ? Parce quʼil y a là-bas mille hommes en armes répond Philippe de Villiers et quʼil faudrait donc envoyer lʼarmée. Lors des pogromes anti-républicains de lʼautomne 2005 à Grigny, ce nʼest quʼun seul fusil de chasse (celui dʼun imam ou de son fils semble-t-il) qui avait sévi contre la police. Nicolas Sarkozy alors ministre de lʼIntérieur avait tout fait pour que la police ne réplique pas et que la chose ne sʼébruite pas. Résultat, aujourdʼhui cʼest mille hommes en armes quʼil faudra affronter, rien quʼà Grigny-Viry-Chatillon !

En 2013, dans le fief de Benoît Hamon, à Trappes, ville très largement colonisée, le commissariat de police avait subi un assaut et essuyé des tirs à lʼarme automatique après le contrôle dʼune eniqabée. On comprend mieux lʼislamo-collaboration sans détour de Benoît Hamon qui met sur le dos de la tradition ouvrière française la misogynie islamique qui interdit de bistrot les mahométanes à Sevran et ailleurs !

Valls est aussi un islamo-collabo mais beaucoup moins coté par les mahométans. Et pourtant il est réellement islamo-collabo. Cʼest lui qui préconisait un financement public de lʼislam au mépris de notre loi et de notre tradition laïques et républicaines. Pas assez collabo pour nombre de mahométans qui ont appelé à le battre. Ils lui ont fait payer son virage pro-israélien et son bras de fer avec Dieudonné.

La génération Dieudonné est le nom attribué par Alexandre Devecchio dans « Les nouveaux enfants du siècle » à la génération coran ou jihad. Dieudonné enfant de lʼantiracisme des années quatre-vingt et de lʼanti-FN et qui finit dans la concurrence victimaire, dans le communautarisme, dans lʼantisémitisme. La génération « anti-feuj », « anti-céfran », « anti-bolos » en quelque sorte qui a adoubé Benoît Hamon. Malik Oussekine doit se retourner dans sa tombe.

> Pascal Olivier anime un blog.