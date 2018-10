Que penser des lectures scolaires de vos enfants ? Que devraient-ils plutôt lire ? Indéniablement, ce que lisent, ou plus précisément ce que l’on fait lire aux plus jeunes est un véritable enjeu de société. Entretien avec Anne-Laure Blanc, co-auteur avec Valérie d’Aubigny et Hélène Fruchard d’un guide de littérature jeunesse alternative : Une bibliothèque idéale, que lire de 0 à 16 ans ? (Critérion, 2018) :