I-Média#180 : Guerre des sexes, les médias attaquent

Une émission présentée par Jean Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp et produite par TV Libertés :

02:31 Guerre des sexes, les médias attaquent

« Les femmes sont plus petites car privées de nourriture par les hommes ». C’est la dernière trouvaille féministe publiée par France Info et l’Obs. Depuis l’affaire Weinstein les féministes déconstruisent les rapports hommes femmes: courtoisie, langue, conte, tout y passe. Il est temps de dire stop, calmos.

13:39 Le zapping d’I-Média

Opération de communication pour Sea Legacy qui diffuse la vidéo d’un ours blanc affamé. C’est le retour du symbole du réchauffement climatique. Pour les médias cet ours meurt de faim car son habitat et même sa vie est détruite par le réchauffement climatique. Pourtant rien n’indique les raisons de la mort de cet ours. Sa mort pourrait être le résultat d’une combinaison de facteurs, la vieillesse, la maladie. Un message d’autant plus absurde que cette année les ours polaires vont très bien, la glace s’est formée.



25:18 Français dessouche, le mot qu’ils veulent interdire.

Le 11 décembre, jour de l’hommage à Johnny Halliday, Alain Finkielkraut déclare au micro de RCJ « Le petit peuple blanc est descendu dans la rue, les non-souchiens brillaient par leur absence ». Scandale dans la presse, le mot est interdit, il relève du racisme. La bien-pensance interdit de décrire la France que l’on voit, l’académicien n’a fait qu’observer un phénomène sociologique.

34:29 Les tweets de la semaine

Leetchi ferme la cagnotte des identitaires et les yeux sur les cagnottes islamiques : le 07 décembre des militants identitaires ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis pour avoir occupé le toit d’une mosquée en construction à Poitiers en 2012. Pour aider au paiement des frais d’avocats, les militants identitaires ont ouvert une cagnotte sur le site Leetchi. Le site participatif a aussitôt décidé de fermer le compte en prétextant regarder la provenance des fonds mais aussi la légalité de la cause. Les identitaires réagissent et dénoncent un deux poids deux mesures : L’Entreprise a été par le passé beaucoup moins zélé dans son contrôle et a accepté des cagnottes qui ont financés des causes islamiques.



42:05 Portrait piquant : Edwy Plenel le journaliste très militant

Nicolas Faure dresse le portrait d’Edwy Plenel. Journaliste emblématique des années Mitterrand. Il est resté pendant 10 ans le maitre du Monde. Militant peu soucieux de la vérité, il s’est affirmé comme moraliste et redresseur de torts.