Quelques vérités politiquement incorrectes sur l’équipe de France de football

Sur Twitter, Julien Rochedy rappelle certaines vérités :

“Non, l’équipe de France n’est pas « plus forte » parce qu’elle est multiraciale. Les propagandistes de gauche sont déjà partis dans leur délire en utilisant les victoires de l’EDF pour leurs idées-fixes. Ainsi, il faudrait remercier l’immigration « parce qu’elle fait gagner la France (dans le foot) » Ceci est stupide à bien des égards. D’abord, on peut remarquer que c’est encore une fois la gauche qui ne voit dans les gens que leur race (des noirs, des arabes, etc.) plutôt que de ne voir que des Français. Mais on le sait, la gauche est obsédée par les races.

Ensuite, oui c’est vrai, l’EDF est composée de beaucoup d’enfants de l’immigration. Mais pas parce qu’ils sont plus forts que les autres (sinon l’Afrique gagnerait tout depuis le début), simplement parce que le foot en France est devenu un sport pratiqué par beaucoup d’entre eux.

1- Le foot a été utilisé spécifiquement pour aider les jeunes de banlieues (voir, par exemple, la politique de Sarkozy-Aulas à Lyon, à destination des banlieues).

2- Ça a toujours été un sport populaire.

3- La politique de recrutement française mise plus sur le physique vers les 14-15 ans.

La preuve du 3 : Griezmann, l’un des meilleurs joueurs de l’EDF, a du être formé en Espagne car en France on n’en voulait pas à cause de son physique, à 14 ans, jugé trop « frêle ». Il y a donc moins de « blancs » dans les clubs, parce qu’aussi beaucoup se détournent du foot (attention vérité dérangeante) car ils se sentent en minorité. Je connais une famille qui a retiré son gosse, pourtant doué, du foot, car « ça ne se passait pas bien » avec ses camarades. On ne sait donc pas combien de talents, issus des Français « de souche », la France du foot se prive chaque année. Ça fait mal aux oreilles mais c’est la vérité, et ça n’enlève rien à l’immense qualité des joueurs issus de l’immigration. En somme, sans l’immigration (ou seulement avec moins d’immigration) la France aurait eu simplement une autre équipe, et personne ne peut dire si cette équipe aurait été plus ou moins forte que celle que nous avons actuellement. Faites donc taire les gauchistes et leur propagande infernale. Ne voyez dans le foot que du foot. Les Grigri, les Mbappé, les Pavard, les Kanté, sont des supers joueurs et c’est tout ce qu’on doit voir en eux.”