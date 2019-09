Pierre Jovanovic : “Les banques sont en faillite totale” (VIDÉO)

Pas de répit pour Pierre Jovanovic, journaliste spécialisé dans l’économie, auteur de best-sellers et d’une chaîne à succès sur YouTube cumulant plus de 4 millions de vues, l’écrivain fait actuellement la promotion de sa dernière publication un dossier de présentation « Le scandale de Litra ». Un ouvrage qui apporte des précisions et un éclairage documenté sur l’une des plus grandes escroqueries du XXe siècle à l’origine du vol d’environ 100 millions d’euros.

Une escroquerie développée et analysée par Pierre Jovanovic qui affirme que « ce scandale financier ne fait qu’annoncer la façon dont le monde bancaire du XXIe siècle qui pourrait causer la ruine des Français ».

En période d’incertitude et de crise, l’écrivain dénonce un système financier au bord de la rupture et affirme que les banques sont en faillite cachée. Un discours ferme comme un avertissement pour les acteurs du secteur économique et financier. « L’affaire de Litra c’est exactement le reflet de ce qui s’est passé dans les années 70 et aujourd’hui on vit ça à l’échelle nationale, c’est-à-dire que les banques sont en faillite totale ».

Une descente aux enfers pour les systèmes financiers qui seraient accélérées par l’introduction des taux d’intérêt négatifs visant à inciter les banques européennes à prêter davantage et à stimuler l’économie. Une théorie qui enflamme l’auteur : « Les taux négatifs sont en train de détruire la totalité des banques, chaque mois nous assistons à la destruction de l’épargne »…