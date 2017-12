Complément d’enquête / La fièvre JFK

Va-t-on enfin connaître la vérité sur la mort de Kennedy ? L’administration Trump vient de déclassifier 2 800 documents de l’enquête, mais pas de quoi calmer les ardeurs des complotistes. Certains y consacrent leur vie et leurs économies. Qui sont ces détectives du dimanche qui crient au mensonge d’Etat et pensent détenir la vérité sur l’affaire JFK ? Un reportage de Louis Milano-Dupont. Invité : Bertrand Warusfel, avocat et professeur de droit à l’université Paris 8.