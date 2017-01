L’incohérence gauchiste

La gauche candide, compassionnelle et larmoyante, est amusante dans les salons des bobos parisianistes, mais une fois au pouvoir, elle se révèle être une catastrophe. Au regard de ses actions et des résultats obtenus, on peut légitimement se demander si elle a une réelle capacité à exercer, au nom du peuple français, des fonctions électives. Son incapacité à résoudre les enjeux économiques et sociaux, est désormais patente. Il vaudrait mieux qu’elle reste éternellement dans l’opposition pour qu’elle puisse continuer à jouer aux apprentis sorciers et que, sans dommage pour la France, elle nous amuse en nous proposant de rigolos caprices sociétaux. Que l’on s’empressera de rejeter, tant on se souvient qu’ils étaient abracadabrantesques… Quand elle les appliquait ! Malheureusement, il faut toujours que la gauche la ramène, car elle se croit investie d’une mission qui l’obligerait à donner des leçons à la terre entière. Mais pour cela, il lui manquera toujours une bonne dose de discernement. C’est bien son problème ! Tout comme sa réflexion politique, qui en est restée aux errances économiques du Parti socialiste des années Mitterrand : antilibérales et restrictives sur le plan économique, mais très libérales sur le plan sociétal où là, pour le coup, « il est interdit d’interdire »…

La gauche est écolo, mais elle est européiste. Elle est donc, pour l’espace Schengen, pour le libre-échange des marchandises venues de loin. Résultat : augmentation de la pollution et de la dépense énergétique ! Dans le même temps, les écolos militent pour les circuits courts, pour le « fabriquer en France« . Comprenne qui pourra ! Visiblement, le lien, entre la question de l’Union européenne, l’euro, l’économie nationale et l’écologie, n’est pas bien perçu. La gauche est, aussi, laïque, mais avec ses œillères idéologiques, elle accepte les accommodements « raisonnables » avec l’islamisme parce qu’elle ne peut se détacher de sa culpabilité postcoloniale et parce qu’elle considère que les musulmans sont d’abord des victimes identitaires. Énorme incohérence pour une gauche marxiste, qui fait passer l’identitaire religieux avant l’économique… Au nom des droits de l’Homme ! C’est encore au nom de ces droits qu’elle considère que le mariage gay doit être une réalité intangible. Que les pratiques sexuelles, domaine strictement privé, ne doivent rien avoir à prétendre, sinon à l’indifférence, est pour elle incompréhensible. Et elle n’a pas vu venir que depuis le mariage gay, les actes homophobes allaient augmenter (trois fois plus selon l’association SOS homophobie). Pourtant, c’était prévisible : on ne bafoue pas l’équilibre naturel des familles sans heurter les consciences. Car, vérité de La Palice, seuls, un homme et une femme peuvent procréer, fonder une famille. En introduisant une législation pour ceux, qui, par ailleurs, ne demandaient rien, la gauche n’avait pas compris que cela créerait un retour de bâton contre ce qui n’était qu’un hochet pour faire plaisir aux militants LGBT, amis du clan socialiste au pouvoir.

Depuis longtemps déjà, la gauche est déconnectée des réalités que vivent quotidiennement les Français, et aujourd’hui, elle n’est plus équipée intellectuellement pour comprendre l’évolution de notre société. La petite bulle idéologique dans laquelle, dorénavant, elle vit, la tient loin du monde concret. Devant tous les problèmes, toujours, elle démissionne, alors qu’il faudrait qu’elle prenne le taureau par les cornes. Comme, par exemple, contre le trafic de cannabis : au lieu d’adopter des mesures concrètes pour éradiquer les réseaux mafieux et pratiquer la tolérance zéro à l’encontre des revendeurs et des consommateurs, elle accompagne ces derniers dans des salles de shoot, financées par l’argent des contribuables, et veut légaliser cette drogue… Laxisme et angélisme, quand tu nous tiens !

Cerise sur le gâteau, les mandataires de la gauche, en organisant une primaire pour savoir qui sera le moins nul pour les représenter à la présidentielle, avec leur ego démesuré et leur ambition personnelle à la petite semaine, vont faire voler en éclats les derniers petits chaînons idéologiques d’un mouvement qui a dominé le monde intellectuel pendant des décennies. En parachevant la décomposition de la gauche, cette primaire est le témoignage le plus éloquent de l’incohérence gauchiste et sera son chant du cygne ou l’apothéose de la nocuité, si l’on peut dire, de l’idéologie socialiste.

Claude Picard