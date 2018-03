Le grand reporter spécialiste de la Russie vient de faire paraître Un continent derrière Poutine ? (aux éditions du Seuil) et a réalisé un documentaire du même nom diffusé sur France 5 ce dimanche 18 mars à 17h05. Elle est l’invitée de Charlotte Barrillon-Dennebouy et Fred Picard dans « On vous en parle dès maintenant ! », une émission proposée par LeFigaro.fr :