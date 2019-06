Quand la série « Tchernobyl » prend ses aises avec la réalité (ANALYSE)

La mini-série “Tchernobyl”, diffusée sur HBO, a détrôné “Game of Thrones” sur IMDb et Allociné. 33 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la zone contaminée à l’abandon reste une source d’imagination… et de toutes sortes de spéculations virtuelles. À l’époque de la catastrophe, la journaliste Oxana Bobrovitch était spécialiste de la dosimétrie et radiométrie. Elle avait alors recueilli les témoignage de ses camarades « liquidateurs » qui rentraient de la zone. Son analyse :