Gilets Jaunes : 15% des Français vont en être, 74% soutiennent la mobilisation

Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont bien tenté d’éteindre l’incendie en annonçant une série de mesures destinées à calmer la colère liée à la hausse de fiscalité des carburants. Mais l’opération séduction de l’exécutif n’aura rien changé, ou presque. À la veille de la mobilisation, 74% des Français soutiennent toujours le mouvement des «gilets jaunes», selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et Franceinfo. C’est seulement quatre points de moins que le 1er novembre, lorsque la colère a éclaté. Chose rare, le mouvement fait un consensus dans l’ensemble de la classe politique, à l’exception logique de LaREM: des Insoumis (84% de soutien) au RN (92%) en passant par le PS (82%) et LR (76%).

Le mouvement s’annonce donc suivi: selon Odoxa, 15% des Français projettent d’y participer d’une façon ou d’une autre. La mobilisation devrait surtout se concentrer en dehors des centres urbains: les Français ruraux (20%) ou périurbains (17%) seront quasiment deux fois plus nombreux à se mobiliser samedi que les personnes habitants l’agglomération parisienne (9%) et les grandes villes de province (13%). Les gilets jaunes sont également surreprésentés dans les catégories populaires, deux fois plus nombreuses à se mobiliser que les catégories dites supérieures (24% contre 12%). Enfin, un tiers des sondés ayant prévu de manifester sont des sympathisants RN, surreprésentés par rapport aux sympathisants LR (14%) ou PS (12%).