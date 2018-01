Mona Hammoud : « L’Élysée est devenue une forteresse impénétrable pour RT France »

Mona Hammoud : « On a dû faire face à plusieurs difficultés, et ce même avant l’élection d’Emmanuel Macron. Les obstacles ont commencé pendant la campagne présidentielle. Ce qui est une routine pour un journaliste, comme les demandes d’accréditation, nous étaient systématiquement refusées. On a été refoulés plusieurs fois à l’entrée des QG, et même pour assister à des conférences de presse. Donc, on a un petit peu l’impression que l’Elysée est devenue la “forteresse impénétrable” pour nous, les journalistes de RT France, et le dernier refus date d’il y a quelques jours où mon collègue se présente à l’Elysée pour un point presse, un événement plus ou moins banal, pour n’importe quel journaliste, il présente sa carte de presse, et à l’entrée, on lui dit “Non, vous n’êtes pas journaliste, vous ne pouvez pas entrer”. Donc, c’est réellement la liberté de la presse et la liberté d’expression qui sont remis en question. Nous avons pourtant tous une carte de presse française, mais on lui a interdit l’entrée et il a rebroussé chemin. C’est vraiment la liberté de la presse qui est remise en jeu, la liberté d’expression, et on a l’impression que plus le temps passe plus l’étau se resserre. »

Source : RT, 18 janvier 2018, 7h06