Analyse intéressante du sommet Trump-Poutine par Karine Bechet-Golovko

Analyse intéressante du sommet Trump-Poutine à Helsinki par Karine Bechet-Golovko (Professeur à l’université d’Etat de Moscou) : « Ce ne sont pas les USA et la Russie qui sont en guerre froide, c’est un problème intérieur aux Etats-Unis. Une guerre des élites s’y déroule et Trump a perturbé le paysage politique. Le sommet d’Helsinki montre qu’il a repris la main (…) Dans le cadre des accusations d’ingérence russe,il est important de laisser la parole aux enquêteurs et magistrats, et non simplement aux soupçons des politiques et aux Mass Medias qui jouent un jeu éloigné de l’éthique journalistique (…) Dans quelle mesure Trump sera-t-il capable dans son pays d’endiguer les forces qui veulent absolument lutter contre le rapprochement USA-Russie ? Nous le verrons prochainement,mais en soi cette rencontre est importante car il y a dialogue (…) Trump lutte contre l’UE,il est pour la restauration des états-nations. La Russie est un pays souverain. Les pays européens ont aussi à reprendre leur souveraineté pour revenir dans ce concert des nations et établir un nouvel équilibre international. »

Source : RT France, lundi 16 juillet 2018, 17h50