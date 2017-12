Philippe Vardon brandit un livre islamique : « Nos crèches vous font peur ? Moi, c’est ça ! »

De 0:00 à 1:34 Philippe Vardon : « Je ne mets pas dans le même plan les crèches qui relèvent de nos traditions, nos racines, notre héritage, et les prières de rue qui relèvent clairement d’un acte militant politico-religieux (…) souvent animé par des organisations islamistes. »

De 1:34 à 2:53 Philippe Vardon brandit le livre islamique “Le Licite et l’Illicite en Islam” de Youssef al-Qaradâwî dont le présentateur ne lui laissera pas lire un extrait : « C’est nos crèches qui vous font peur ? Moi ce qui me fait peur, c’est ça. Une menace pour la République. »

De 2:53 à 4:05 Philippe Vardon : « Nous avons des racines, une mémoire, une histoire, des traditions, une identité. Je ne mets pas un signe égal entre ce qui a façonné l’identité de notre civilisation européenne et des religions, coutumes, moeurs, qui ont été importées par l’immigration massive »

De 4:05 à 5:21 Philippe Vardon à Robert Injey (PCF) : « Vous êtes vindicatif sur les crèches, mais je ne vous ai pas entendu dénoncer la venue d’Hani Ramadan à Nice, vous battre contre les prières de rue, dénoncer les compromissions de Christian Estrosi avec l’UOIF. C’est moi qui l’ai fait condamner. »

De 5:21 à 7:41 CLASH Philippe Vardon (FN) / Robert Injey (PCF) au sujet d’un chant arabe qu’un professeur a voulu faire écouter et enseigner à ses élèves : « Des parents ont été étonnés et choqués car ils sont confrontés à l’immigration massive et au multiculturalisme qu’on leur impose. »

Source : France 3, dimanche 17 décembre 2017, 11h30