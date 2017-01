Le 17 janvier 2017 à 21h05 sur LCI, Julien Arnaud proposait un débat entre Erwan Le Morhedec (avocat et blogueur) et Laurent Dandrieu (rédacteur en chef Culture de Valeurs Actuelles) sur la position du Pape sur les migrants, ce qui divise les catholiques. Il est aussi question des cardinaux Sarah et Schonborn qui y sont moins favorables. Le présentateur était malheureusement partisan :