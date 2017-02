Mélenchon Président de la République

Suite à l’alliance entre les camarades Hamon et Mélenchon, ce dernier à gagné l’élection présidentielle le 7 mai 2017.

Le gouvernement formé par Benoit Hamon – Premier Ministre – est composé par :

– Eric de Mongolfier, Procureur Général au rang de Ministre d’Etat

– Eric Cocquerel, Ministre des Armées

– Martine Aubry, Ministre de l’Intérieur et des Milices Populaires

– Alexis Corbière, Ministre de la Justice

– Clémentine Autin, Ministre des Affaires Etrangères

– Alexi Bachelay, Ministre pour la diversité gagnante

– Mathieu Hanotin, Ministre de l’Agit-Prop

– Aurélie Filipetti, Ministre de la Culture Révolutionnaire.

Devant la menace réelle des forces contre-révolutionnaires, le Président à déjà prévu la riposte : des unités de l’armée et de la police des Pays Frères (Cuba, Venezuela, Corée du Nord) arrivent par les airs et les mers et sont stationnées dans tout le territoire et les points stratégiques. Un nouveau part de la classe populaire est maintenant créé avec la dénomination : Nouveau Parti Démocratique-Alliance Populaire (NDAP).

Des tribunaux d’exception sous l’autorité d’Eric de Mongolfier sont créés parmi les cadres aguerris du Syndicat de la Magistrature. Des milices populaires sont organisées en recrutant en priorité des militants chevronnés, connaissant le maniement des armes et de la matraque, pour maintenir l’ordre révolutionnaire. Parmi ces jeunes gens dévoués, nous remarquons la présence des nombreuses « brigades banlieue » connaissant bien le maniement des armes genre Kalach et aussi des produits pharmaceutiques sous forme d’herbe ou poudre blanche, produits nécessaire pour dynamiser l’enthousiasme du peuple. On trouve évidemment des groupes bien connus pour leurs activités révolutionnaires : « les antifa », les « no borders » et les ZAD-istes. Pour entretenir ces éléments sains de la nation, le milliardaire George Soros a octroyé une aide amicale de 15 millions de dollars.

Les premières mesures politiques sont prises dans la foulée : l’interdiction des partis fascistes comme le FN, RBM, les Identitaires, etc. Leurs principaux dirigeants sont jugés et condamnés à mort (en raison d’une loi d’exception, la peine de mort a été rétablie). Leur exécution est effective. On apprend que Pierre Cassen et Christine Tasin, responsables de formations contre-révolutionnaires ont réussi à s’échapper en passant la frontière allemande pour se réfugier chez les fascistes de Mme Merkel.

Des médias comme Le Figaro, Valeurs Actuelles et consorts sont interdits. Dans la télévision et la radio, Mathieu Hanotin élimine tous les éléments douteux, soit environ 70 % du personnel. Le nombre de radio et chaines de TV sont réduites à 3 : La Voix du Président, Le Front de Gauche et le Communiste Vainqueur. Aurélie Fillipetti qui a essayé sournoisement de défendre certains journalistes ennemis du peuple a été démise de son poste et envoyé avec son compagnon Montebourg dans un centre de rééducation. Elle a été remplacée par le nouvel adhérent François Bayrou, qui avait pris la carte du Parti spontanément et par pure conviction, le soir du 7 mai 2017, en entraînant l’ensemble des 178 adhérents de son ex-parti MoDem (Marielle de Sarnez en tête). Au mois de juin, les élections législatives, dans des bureaux de vote protégés par des gardes rouges, amènent un Parlement composé de : 61% députés du NDAP, 23% NPS (Nouveau Parti Socialiste), 11% LR et 5% UDI.

Début 2018, des mesures économiques sont appliquées : toutes les banques et organismes financières sont nationalisés, ainsi que toutes les entreprises de plus de 20 salariés. Les cadres dirigeants sont rétrogradés à des fonctions de base : ouvriers, chauffeurs-camionneurs, ou similaires. Ils sont remplacés par des éléments surs et gagnés à la cause, essentiellement des membres du NDAP et du Syndicat de Peuple (syndicat unique, sur la base des cadres de la CGT et du SUD).

Toujours en 2018 sont constatés des agissements des formations bourgeoises, en liaison avec les impérialistes anglo-américains qui ont comme but le sabotage du régime du peuple. En conséquence toutes les formations de droite (LR, UDI et consorts) sont interdites et leurs dirigeants condamnés à mort ou à des lourdes peines de prison. Même des gens de gauche (des socio-traîtres), sont arrêtes, condamnés à mort ; parmi eux André Gerin, Manuel Vals et Cambadelis qui ont reconnu leurs fautes de plein gré, juste avant d’être exécutés. Jacques Lang et Bertrand Delanoë sont graciés, le premier travaille comme animateur dans une MJC du peuple, le dernier est nommé membre d’une commission d’application de la morale communiste.

En septembre 2018, comme seuls les partis du peuple NDAP et NPS restent en présence, le Camarade Président offre aux dirigeants et militants NPS la fusion dans un parti unique : Parti Prolétarien Français (sigle PPF). On vote dans les sections NPS et, grâce aux camarades présents aux réunions, tous ceux qui votent contre sont arrêtés le lendemain, jugés et condamnés.

L’année 2018 fut quand même très difficile, la France sortie de l’euro et de l’U.E. s’était enfoncée dans une crise économique avec des conséquences profondes. Le Président Mélenchon, nommé aussi le Conducator Suprême et le Génie des Pyrénées, est conscient que des erreurs ont été commises, les responsables doivent supporter les conséquences où qu’ils soient.

Martine Aubry, accusée de connivences avec les ennemies de la République Populaire Française, (en particulier avec les capitalistes May, Merkel et Tsipras) est condamnée à mort et exécutée ; son mari a pu s’échapper dans les maquis afghans, chez les Talibans.

Alexis Corbière, mis en cause aussi, réussi à s’enfuir en Chine (on apprend qu’il est à la tête de la plus grande entreprise sous-traitante d’Apple, dirigeant 120 000 ouvriers payés au SMIC local, environ 315 euros par mois pour 65 heures hebdomadaires).

La Ministre des Affaires Etrangères – Clémentine Autain – est jugée ; elle est éliminée de toutes les fonctions et exclue du Parti. Elle a sauvée sa tête, grâce à l’intervention énergique du camarade Raoul Castro (il parait que dans le passé, elle a eu une liaison amoureuse avec son frère Fidel).

Toutefois, le principal est sauvé, la révolution a réussi dans son principal but : il n’y a plus de riches. Enfin, nous sommes tous égaux.

Longue vie au Camarade Président Mélenchon !

PS : Une dépêche de dernière minute nous apprend une très triste nouvelle : le camarade premier ministre Benoit Hamon est tombé accidentellement du dernier niveau de la Tour Eiffel, juste le jour où les visites étaient interdites. Trois jours de deuil national ont été décrétés.

ZS